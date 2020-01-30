Новости

Toyota отзывает более 100 минивэнов Alphard

30 января 2020

Компания «Тойота Мотор» 29 января объявила об отзыве 118 минивэнов Toyota Alphard в России, проданные с 31 октября 2019 года. Под действие программы подпадают автомобили, оборудованные ремнями безопасности сидений заднего ряда с двойной системой блокировки. Сообщает «АВТОСТАТ».

Минивэн бизнес-класса Toyota Alphard остается одним из лидеров в своем классе с показателем 744 реализованных автомобиля (-20%).

Существует вероятность, что во время производства данных ремней безопасности одна из систем блокировки могла быть сработана некорректно. При такой ситуации пассажир не будет удержан ремнем безопасности должным образом в отдельных случаях аварий (например, с множественными столкновениями).

Это, в свою очередь, увеличивает риск получения травм, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена ремней безопасности сидений заднего ряда. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании