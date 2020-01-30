Toyota отзывает более 100 минивэнов Alphard

Компания «Тойота Мотор» 29 января объявила об отзыве 118 минивэнов Toyota Alphard в России, проданные с 31 октября 2019 года. Под действие программы подпадают автомобили, оборудованные ремнями безопасности сидений заднего ряда с двойной системой блокировки. Сообщает «АВТОСТАТ».

Минивэн бизнес-класса Toyota Alphard остается одним из лидеров в своем классе с показателем 744 реализованных автомобиля (-20%).

Существует вероятность, что во время производства данных ремней безопасности одна из систем блокировки могла быть сработана некорректно. При такой ситуации пассажир не будет удержан ремнем безопасности должным образом в отдельных случаях аварий (например, с множественными столкновениями).

Это, в свою очередь, увеличивает риск получения травм, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена ремней безопасности сидений заднего ряда. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.