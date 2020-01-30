Мороз до -33 градусов и порывистый ветер прогнозируют 31 января в Иркутской области

В Иркутской области 31 января будет погода с переменной облачностью, местами небольшой снег, ночью в северных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -28,-33°, при облачной погоде -18,-23º, днём -14,-19°, в пониженных формах рельефа -24,-29°. Как сообщает Иркутскгидромет, погода будет потенциально опасной.

В Иркутске переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -21,-23°, днём -14,-16°.