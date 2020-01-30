В Китае за нежелание лечиться от коронавируса могут объявить уголовное преследование

Любой житель Китая, отказывающийся встать на карантин или лечиться, будет наказан. Помимо этого, за препятствие работе медучреждений или нанесение вреда медработнику объявляется уголовная ответственность. Сообщает РБК.

Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй опубликовал уведомление об ужесточении наказания для тех, кто препятствует работе медицинских учреждений. В нем говорится о возможности уголовного преследования тех, кто избегает лечения, наносит вред медицинскому персоналу и намеренно распространяет вирус.



«Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственносnи медучреждений», — говорится в сообщении.



Отдельным пунктом в нем указано, что лица, отказывающиеся соблюдать карантин, проходить принудительное лечение и проверяться на вирус, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.



