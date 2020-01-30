Большинство россиян ведут социально активную жизнь

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, ходят ли россияне в гости, принимают ли их у себя, а также кого посещают и по каким поводам.

Ходили в гости за последние полгода 80% россиян. Эта доля выше среди молодых людей 18-24 лет (90%) и 25-34 лет (89%). Реже говорят о посещении гостей за последние полгода представители старшего возраста от 60 лет — среди них ходили гости за последние полгода 73%.

Россияне не только активно ходят в гости, но и принимают их у себя дома.

За последние полгода хотя бы раз встречали гостей 86% опрошенных, чаще 25-34-летние (92%), а также жители сёл (92%) и городов с населением 500–950 тыс.жителей (90%). В свою очередь, не принимали гостей за последние полгода 14% россиян, преимущественно 18-24-летние россияне (23%), которые в принципе активнее других ходят в гости.

Также не доводилось принимать гостей за последние полгода каждому четвертому жителю двух столиц (26%). Те, кто сами не ходят в гости, предпочитают принимать гостей (26%), либо вовсе абстрагируются от подобной социальной активности и не выражают симпатии ни к походам в гости, ни к их приему (21%).

Дружеские визиты — наиболее частые для тех россиян, которые в принципе ходят в гости. Так, в гости к друзьям ходят 66% опрошенных, а среди самой молодой группы 18-24-летних эта доля достигает 93%.

Немалое значение наши соотечественники уделяют и семейным связям. Треть россиян, совершающих визиты в гости, навещает родителей (32%) — преимущественно 25-34-летние (47%) и 35-44-летние (45%). Почти столько заявили, что ходят в гости к другим родственникам (30%). К тому же 27% уточнили, что наносят гостевые визиты своим братьям и сестрам, еще 22% — детям.

Также почти каждый шестой ходит в гости к соседям (16%) или коллегам (15%), а каждый десятый — к внукам (9%) или бабушкам и дедушкам (8%). К первым, соответственно, чаще ходят россияне старшей возрастной группы от 60 лет (27%), ко вторым — молодые люди 18-24 лет (31%) и 25-34 лет (12%).

В целом россияне преимущественно приходят в гости по какому-либо поводу (58%), чаще других это делают россияне 45-59 и старше 60 лет (66% и 63% соответственно). Треть россиян зачастую приходят в гости без повода (36%), данный формат поведения более распространен среди молодежи (18-24 лет — 64%, 25-34 лет — 49%).

Поводом прийти в гости для наших соотечественников чаще всего служит день рождения (59%) или иное праздничное событие (43%). Наряду с этим 12% россиян, ходивших в гости, отнесли визиты без причин также к поводам побывать в гостях. Еще 9% ходят в гости на Новый год, а 7% — пообщаться (7%).