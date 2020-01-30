В Иркутской области устанавливают камеры на пешеходных переходах

В Иркутской области установлены автоматизированные камеры, которые фиксируют нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Камеры фотовидеофиксации действуют на восьми пешеходных переходах в Иркутске (улицы Карла Маркса, Советская, Байкальская, Сухэ-Батора, Шевцова) в Ангарске (Ангарский проспект и улица Карла Маркса). Мероприятия по установке комплексов проведены ГКУ «Безопасный регион» Иркутской области в рамках государственной программы «Безопасный город».

Данные о нарушениях ПДД в автоматическом режиме аккумулируются в ГИБДД. Полицейские анализируют факт состава правонарушения и выносят постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем направляют в адрес владельца автомобиля. За то, что водитель не уступил дорогу пешеходу, грозит штраф 1500 рублей.

В регионе установлено 136 комплексов фотовидеофиксации, работают – 97, еще 39 смонтированы и готовы к запуску. В феврале запускается еще ряд комплексов на территории Иркутска, Братского, Усольского, Шелеховского районов и т.д.