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В Иркутской области устанавливают камеры на пешеходных переходах

30 января 2020

В Иркутской области установлены автоматизированные камеры, которые фиксируют нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. 

Камеры фотовидеофиксации действуют на восьми пешеходных переходах в Иркутске (улицы Карла Маркса, Советская, Байкальская, Сухэ-Батора, Шевцова) в Ангарске (Ангарский проспект и улица Карла Маркса). Мероприятия по установке комплексов проведены ГКУ «Безопасный регион» Иркутской области в рамках государственной программы «Безопасный город».

Данные о нарушениях ПДД в автоматическом режиме аккумулируются в ГИБДД. Полицейские анализируют факт состава правонарушения и выносят постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем направляют в адрес владельца автомобиля. За то, что водитель не уступил  дорогу пешеходу, грозит штраф 1500 рублей.

В регионе установлено 136 комплексов фотовидеофиксации, работают – 97, еще 39 смонтированы и готовы к запуску. В феврале запускается еще ряд комплексов на территории Иркутска, Братского, Усольского, Шелеховского районов и т.д.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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