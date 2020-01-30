Ромир подтвердил уровень инфляции в 2019 году

В декабре вектор Дефлятора разошелся с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал снижение (-0,22%), а инфляция – рост (0,36%). Годовые значения этих показателей, т.е. накопленные с января по декабрь, равняются 2,9% и 3,0% соответственно. Причиной снижения Дефлятора стало небольшое снижение цен на товары (-0,71%).

Показатель официальной инфляции в декабре продолжил положительную тенденцию прошлого месяца и по расчётам Росстата получил значение в 0,36%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, Дефлятор в декабре повел себя противоположно вектору инфляции и сократился на 0,22% по сравнению с ноябрем. Это несовпадение вызвано отражением в Дефляторе предновогодних скидок и распродаж.

Годовые значения Дефлятора и инфляции, т. е. накопленные за период с января по декабрь, составили 2,9% и 3,0% соответственно. По сравнению с прошлым декабрем рост инфляции замедлился, а сокращение показателя Дефлятора осталось на прежнем уровне.

Основным драйвером снижения Дефлятора в декабре стали цены на товары, продемонстрировавшие снижение на 0,71%. Рост цен, несмотря на повышение НДС, которое должно было существенно сказаться на инфляции, оказался одним из самых низких за последние годы, ниже он был только в 2017 году. Кроме того, цены на услуги в прошлом месяце несколько выросли (на 0,08%), а цены на бензин оказались стабильны (0,0%).