Новости

Ромир подтвердил уровень инфляции в 2019 году

30 января 2020

В декабре вектор Дефлятора разошелся с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал снижение (-0,22%), а инфляция – рост (0,36%). Годовые значения этих показателей, т.е. накопленные с января по декабрь, равняются 2,9% и 3,0% соответственно. Причиной снижения Дефлятора стало небольшое снижение цен на товары (-0,71%).

Показатель официальной инфляции в декабре продолжил положительную тенденцию прошлого месяца и по расчётам Росстата получил значение в 0,36%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, Дефлятор в декабре повел себя противоположно вектору инфляции и сократился на 0,22% по сравнению с ноябрем. Это несовпадение вызвано отражением в Дефляторе предновогодних скидок и распродаж.

Годовые значения Дефлятора и инфляции, т. е. накопленные за период с января по декабрь, составили 2,9% и 3,0% соответственно. По сравнению с прошлым декабрем рост инфляции замедлился, а сокращение показателя Дефлятора осталось на прежнем уровне.

Основным драйвером снижения Дефлятора в декабре стали цены на товары, продемонстрировавшие снижение на 0,71%. Рост цен, несмотря на повышение НДС, которое должно было существенно сказаться на инфляции, оказался одним из самых низких за последние годы, ниже он был только в 2017 году.  Кроме того, цены на услуги в прошлом месяце несколько выросли (на 0,08%), а цены на бензин оказались стабильны (0,0%).

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании