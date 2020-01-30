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Facebook выплатит 550 млн долларов компенсации за технологию распознавания лиц

30 января 2020

Компания выплатит деньги, чтобы прекратить суд по сервису, отмечающему людей на фотографиях. Сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Причиной иска стал сервис Tag Suggestions, который помогал автоматически отмечать людей на загруженных фотографиях. Иск был подан в 2015 году. Как пишет The New York Times, группа пользователей из Иллинойса обвинила компанию в том, что она нарушает закон штата о приватности, собирая данные людей без их согласия и не предупреждая о том, сколько они будут храниться. Facebook не согласилась с предъявленными ей обвинениями.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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