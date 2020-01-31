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ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске

31 января 2020

В Иркутске на ул. Российская, 10 открылся VIP-офис ВТБ Private Banking – «Байкальский». 

<p>ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.
Фото: Андрей Фёдоров

ВТБ Private Banking – это специализированное подразделение по управлению капиталом и обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. Им доступны классические банковские услуги с лучшими условиями, инвестиционные продукты, услуги Family Office - юридического и сопровождение, вопросы наследования капитала, а также широкой спектр услуг lifestyle. 

Открытие нового офиса должно помочь развитию бизнеса ВТБ Private Banking в Иркутске: в планах на 2020 г. – рост числа клиентов в два раза и объема средств под управлением в 1,5 раза, планируется увеличить проникновение инвестиционных продуктов минимум в 2 раза. В настоящее время портфель VIP-клиентов в регионе составляет порядка 9 млрд руб. 

«Байкальский» это уже 31 точка Private Banking ВТБ. Необходимость открытия VIP - офиса в Иркутске заключается еще и в том, что в данном регионе в ВТБ обслуживается большое количество крупных корпоративных клиентов. Руководители и собственники данных компаний - также получают возможность доступа и получения индивидуальных условий в Private Banking ВТБ», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, руководитель департамента по работе с премиальными клиентами, старший вице-президент ВТБ.

«Главная цель работы нового офиса – реализация финансового потенциала состоятельных клиентов, предложение им новых возможностей индивидуального обслуживания, обеспечение комфорта и приватности. У нас уже есть достаточно много клиентов, которые ценят бережное отношение  к своему капиталу, и мы уверены, что с появлением нового офиса их число будет расти», - отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

<p>ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.
Фото: Андрей Фёдоров

По данным на 1 января 2020 г. объем средств под управлением ВТБ Private Banking составляет 2,1 трлн рублей, банк обслуживает 22 тысячи VIP-клиентов. Это направление формирует существенную часть ресурсов розничного бизнеса ВТБ с долей 44%, является драйвером продаж инвестиционных продуктов с долей 63%.


<p>ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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