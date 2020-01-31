В Иркутске на карантин закрыли две школы и 61 класс из-за ОРВИ

Две школы и еще 61 класс в 15 образовательных учреждения Иркутска закрыли на карантин для снижения заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на мэрию.

Занятия в двух закрытых школах начнутся 4 и 5 февраля соответственно, 35 классов в пяти школах - 31 января, остальные 26 классов в 10 образовательных учреждениях - с 1 по 7 февраля.

По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, показатель заболеваемости ОРВИ в регионе находится ниже эпидемического порога на 41%.