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Проезд на ул. Кайской в Иркутске ограничат до 3 февраля

31 января 2020

В Иркутске с 30 января по 3 февраля ограничат проезд по улице Кайской в районе пересечения с улицей Чайковского. Как сообщили в мэрии, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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