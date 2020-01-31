Проезд на ул. Кайской в Иркутске ограничат до 3 февраля

В Иркутске с 30 января по 3 февраля ограничат проезд по улице Кайской в районе пересечения с улицей Чайковского. Как сообщили в мэрии, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.