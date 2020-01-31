Взыскание задолженности по квартплате могут приостановить

Взыскание с жителей долгов по квартплате планируют приостановить с апреля, если в ближайшие недели не удастся найти решение правовой коллизии. Как сообщает «Российская газета», об этом рассказала на глава комитета госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Летом Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам право взыскания долгов за жилье и коммунальные услуги. Предполагалось, что ресурсоснабжающие организации будут бороться с должниками в судебном порядке.

Но осенью должен был вступить в силу другой закон, по которому при обращении в суд нужно указывать один из идентификаторов ответчика - физлица (например, серию и номер паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН). Но у управляющих организаций таких данных нет. Новые нормы сильно усложнят взыскание долгов. Пока комитету удалось добиться лишь отсрочки вступления новой нормы ГПК до 1 апреля.