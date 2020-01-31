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А-Клуб признан лучшим банком для ежедневного обслуживания клиентов private banking

31 января 2020

А-Клуб получил премию Frank Private Banking Award 2019 в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking в России».

Победители определялись на основании результатов масштабного исследования «Private Banking в России — 2019» Frank RG. Были проанализированы программы обслуживания частного капитала 11 российских банков. А также проведены экспертные интервью с private-банкирами, онлайн-анкетирование состоятельных клиентов, бенчмарк-исследование и сбор/анализ тарифов на продукты и услуги private banking. Frank RG изучила рынок private banking в России по итогам 2019 года и определила лучшие банки, работающие в этом сегменте.

«Качественный и удобный сервис в повседневных операциях — это фундамент в построении долгосрочного партнёрства с клиентом. Более 80% наших клиентов ежедневно используют удаленные каналы для совершения банковских операций. Поэтому мы особенно рады победе в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking», — комментирует руководитель А-Клуба Алина Назарова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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