Топ-менеджеры Сбербанка рассказали студентам современные правила управления финансами в цифровую эпоху

Свыше 20 тысяч студентов из более чем 170 вузов страны посетили лекции Сбербанка, посвященные стратегиям управления личными финансами. Образовательные мероприятия проходили с 22 по 30 января и были приурочены к Дню студента, который отмечается 25 января.

Перед студентами выступили топ-менеджеры банка: управляющие головными отделениями, председатели территориальных банков, а также первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Они рассказали о планировании личного бюджета, управлении финансовыми рисками, инструментах приумножения сбережений и формирования капитала для будущей пенсии, а также об основах кибербезопасности — «цифровой гигиене» и правилах защиты от мошенников, использующих методы социальной инженерии.

Акцент во всех выступлениях был сделан на том, что цифровизация позволяет управлять персональными финансами с большей эффективностью, чем прежде. Большинство финансовых продуктов и услуг сегодня доступны онлайн, поэтому видеть график своих расходов и доходов, покупать и продавать ценные бумаги, открывать вклады, пополнять накопительную часть пенсии, то есть осуществлять любые действия, связанные с управлением своими деньгами, можно прямо в смартфоне в любое время суток и в любой точке мира. Это открывает доступ к широчайшему спектру инвестиционных предложений — как для начинающих, так и для опытных инвесторов с различным риск-профилем — и требует определенной финансовой культуры, которую нужно сформировать.

Этот цикл лекций призван помочь молодым людям разобраться с финансовыми инструментами, сделав их использование более прозрачными, чтобы они могли осознанно принимать решение о финансовом благополучии своего будущего.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наши лекции посвящены двум ключевым аспектам персонального финансового менеджмента: как не потерять заработанные деньги и как их приумножить. Здесь важно помнить, что наряду с риском инвестирования есть и риск неинвестирования, когда деньги просто лежат в кошельке или на карте и расходуются на необязательные вещи. А между тем, простые расчеты показывают, что отказавшись в день всего от одной чашки кофе и грамотно инвестируя сэкономленные средства, через 30-ть лет можно приобрести квартиру. Элементарная арифметика показывает, что чем раньше человек начинает копить — тем больший доход получает и сможет поддерживать привычный уровень жизни даже после выхода на пенсию. Главное — выбрать подходящую стратегию инвестирования и не поддаваться сиюминутным эмоциям».

Лекции состоялись в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Высшей школе экономики, Финансовом университете при Правительстве РФ, Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана, Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, Государственном университете управления, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И. П. Павлова, Уральском федеральном университете, Новосибирском государственном университете, Воронежском государственном университете, Дальневосточном федеральным университете и других ведущих вузах во всех регионах страны.