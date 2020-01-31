Сбербанк признан лауреатом премии Structured Retail Products’ 2020

Во время ежегодной конференции SRP Europe’ 2020 Сбербанк получил награды сразу в двух номинациях: 2020 Best Performance, Russia (за лучший результат клиентского портфеля в период с сентября 2018 по сентябрь 2019 года) и 2020 Best Distributor, Russia (за лидерство на рынке продаж отзывных нот в России).

Вручение премии Structured Retail Products (SRP) свидетельствует о международном признании достижений банка в области создания инвестиционных решений для клиентов, которое обусловлено высокой клиентоориентированностью, инновационностью, доходностью и актуальностью инвестиций.

Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Приз SRP особенно ценен для нас, учитывая высокий уровень конкуренции на российском рынке инвестиционных продуктов. Это результат нашей большой работы по двум направлениям. Во-первых, это технологии, позволяющие удовлетворять запросы клиентов в 11 тысячах офисов по всей России. Во-вторых, это решения, создаваемые трейдингом и финансовыми инженерами, которые помогают нашим клиентам контролировать свои риски и извлекать максимальную выгоду из вложений временно свободных средств».

SRP входит в состав Euromoney Institutional Investor и представляет собой самую полную в мире онлайн-базу данных структурных продуктов. Она включает более 24 млн индивидуальных продуктов от более чем 3 тыс. компаний (совокупный объем продаж этих продуктов превышает $10,9 трлн). Данные SRP по продуктам и рыночным сделкам для 54 стран охватывают период более 16 лет. Эту базу дополняют ежедневные новости, обширный независимый анализ, а также эксклюзивные интервью ключевых фигур в сегменте структурных продуктов.

SRP стала незаменимым инструментом для целого ряда организаций во всем мире, которые занимаются созданием и дистрибуцией структурных продуктов. Услугами SRP пользуются как «голубые фишки», так и самые мелкие дистрибуторы. Клиентами SRP являются группы, предоставляющие финансовые услуги, финансовые регуляторы, биржи, индексные и технологические провайдеры, а также компании, оказывающие специализированные профессиональные услуги.