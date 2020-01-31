Начато финансирование синдикатом банков строительства четвертого пускового комплекса ЦКАД

27 января 2020 года состоялась первая выборка по синдицированному кредиту в рамках финансирования проекта строительства четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. Финансирование ООО «Юго-восточная магистраль» на общую сумму 35,8 млрд рублей сроком до 2036 г. осуществляется синдикатом банков, сформированным из Сбербанка, Газпромбанка, Евразийского банка развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ.

Михаил Потеряхин, Управляющий директор — начальник Управления инфраструктурного финансирования и инжинирингового сопровождения Сбербанка:

«Мы очень рады быть неотъемлемой частью одного из крупнейших в Европе транспортных проектов. 12 декабря 2019 года мы совместно с ведущими институтами развития страны подписали всю необходимую документацию для финансирования этого масштабного строительства. Теперь наши договоренности воплощаются в конкретные действия».

OOO «Юго-Восточная магистраль» — специальная проектная компания, учрежденная для реализации проекта ЦКАД-4, участниками которой являются группа «Автобан», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ИнфраВЭБ. В финансировании проекта в качестве финансовых спонсоров помимо Группы «Автобан», РФПИ и ИнфраВЭБ также участвуют ЕАБР и ВЭБ.РФ, которые совместно предоставляют субординированное (акционерное) финансирование в размере 4,1 млрд рублей сроком на 20 лет и более. В конце декабря 2019 года ВЭБ.РФ, ЕАБР и РФПИ предоставили средства в рамках субординированного финансирования (так называемый младший транш), что позволило старшим кредиторам (синдикату банков) начать выдачи по основному кредиту.

Концессионное соглашение между государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и ООО «Юго-восточная магистраль» было заключено 2 июня 2017 года. Проектом ЦКАД-4 предусмотрено финансирование, строительство и дальнейшая эксплуатация участка дороги протяженностью 96,8 км. Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области в 50 километрах от МКАД по территории Ногинского, Павлово-Посадского, Воскресенского и Раменского районов, а также городских округов Электросталь и Домодедово.

Трасса протянется от автомагистрали М-7 «Волга» (нулевой километр автодороги А-113 ЦКАД) до М-4 «Дон». Прогнозируемая интенсивность движения на 2030 год составит 40,3 тыс. автомобилей в сутки. Данный участок будет соответствовать категории IA, что означает автомагистраль с расчетной скоростью движения 140 км/ч. Первая очередь строительства предполагает обустройство четырех полос для движения (по две в каждом направлении).

При строительстве участка будет возведено 67 искусственных сооружений, в том числе 3 пешеходных перехода, 14 мостов, 2 скотопрогона и 1 экодук, 42 путепровода и 5 эстакад. Проектом предусматривается устройство 6 транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с автодорогами М-7 «Волга», ММК, Егорьевским шоссе, трассами М-5 «Урал», «Востряково — Образцово» (подъезд к аэропорту «Домодедово»), М-4 «Дон».

ЦКАД состоит из 5 пусковых комплексов — этапов строительства, предусматривающих возможность ввода в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов как самостоятельных инвестиционных объектов. Строительство третьего и четвертого пусковых комплексов ЦКАД осуществляется в рамках концессионных соглашений, заключенных государственной компанией «Автодор» с ООО «Автодорожная строительная корпорация» (ЦКАД-3) и с ООО «Юго-восточная магистраль» (ЦКАД-4).