Сбербанк и Сберлогистика запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк запустил в своем мобильном приложении для держателей карт услугу доставки посылок и корреспонденции. Оператором доставки выступает компания экосистемы Сбербанка - Сберлогистика. Кнопка «Отправить посылку» появилась в меню на главной странице приложения «Сбербанк Онлайн» и доступна более чем 14 млн пользователей Московского территориального банка.

Отправить посылку из Москвы можно в 500 городов на условиях самовывоза и в 19 городов, включая Москву, с курьером от двери до двери. При оформлении посылки в приложении пользователи выбирают город назначения, доступный для этого города способ доставки — «Сберкурьер» или «Сберпосылка», — а также адрес и данные получателя.

«Сберкурьер» — это доставка посылок с курьером от двери до двери. В первом релизе функционала доставки в приложении «Сберкурьер» доступен пока только внутри Москвы, а также при отправке из Москвы в 18 российских городов (Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Хабаровск, Челябинск).

«Сберпосылка» — доставка на условиях самовывоза, т. е. из пункта приема посылок в пункт выдачи. Отправить таким способом посылку через приложение «Сбербанк Онлайн» и получить ее можно в 7500 пунктах приема и выдачи, включая отделения Сбербанка и постаматы, в 500 населенных пунктах России. При оформлении отправитель может выбрать на карте наиболее удобные для себя и получателя пункты приема и выдачи посылки.

Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг) и по желанию ее оценочную стоимость для включения в тариф страхования. После оплаты из приложения можно сразу распечатать бланк и наклеить его на посылку. Это может также сделать курьер или сотрудник отделения банка, где действует пункт приема посылок.

Отправитель может воспользоваться бесплатной упаковкой в участвующих в программе отделениях банка или упаковать свою посылку самостоятельно. После сдачи посылки отправитель может отслеживать ее статус в приложении и с помощью СМС-уведомлений.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Сбербанк Онлайн уже давно не просто банковское приложение: в нём органично сочетаются финансовые и нефинансовые услуги. Например, можно выбирать и покупать сервисы партнеров в Каталоге, пользоваться госуслугами, общаться в Диалогах. Доставка посылок через Сбербанк Онлайн — еще одна полезная возможность, которая теперь будет всегда под рукой у наших клиентов».

Сергей Малышев, генеральный директор Сберлогистики:

«Мы стремимся соответствовать одной из главных целей экосистемы Сбербанка — предоставлять клиентам наиболее полный спектр доступных и качественных услуг, и сервис доставки — один из них. Теперь оформить доставку посылок, подарков и документов через Сбербанк Онлайн — это так же просто, как вызвать такси. Мы развиваем крупнейшую в России сеть удобно расположенных пунктов приема и выдачи посылок. Сегодня для клиентов Сбербанк Онлайн доступно более 7000 пунктов приема и выдачи посылок. В 2020 году к проекту присоединится 2500 отделений Сбербанка в 800 городах России и 5000 постаматов».