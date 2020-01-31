В Иркутске руководители подпольного казино заработали 190 млн рублей

В июле 2019 года направили в суд уголовное дело по обвинению восьми лиц. Их подозревают в проведении азартных игр. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

- Установлено, что с апреля 2012 года по ноябрь 2016 они руководили подпольным казино в Иркутске. В ходе предварительного следствия у них изъято 287 игровых автоматов и 8 игровых столов, - сказали в прокуратуре.

В результате преступной деятельности подозреваемые участники сообщества извлекли доход в сумме более 190 млн рублей.

В 2019 году проведено более 360 проверок игровых заведений Сибири

Возбуждены 132 уголовных дела, 168 лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 1712 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В суды направлены 116 уголовных дел, по 90 из них постановлены обвинительные приговоры и приняты нереабилитирующие решения.