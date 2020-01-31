В Иркутской области проверили качество и безопасность пиротехнической продукции

В службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области подвели итоги месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории Приангарья. Он проходил с 17 декабря 2019 года по 16 января 2020 года для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции в период подготовки и проведения новогодних праздников. Об этом сообщили в регправительстве.



ГУ МЧС России по Иркутской области проведено 757 рейдов, обследовано 186 мест хранения и реализации пиротехнической продукции. Составлено 25 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 106 тыс. рублей по фактам нарушения требований пожарной безопасности при реализации пиротехнической продукции.



ГУ МВД России по Иркутской области проведено 396 совместных рейдов. Пресечено 22 административных правонарушения, по которым составлено 16 протоколов. 14 материалов дел за нарушения требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий направлено в территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области. Из незаконного оборота изъято 5 316 единиц пиротехнических изделий на сумму более 187 тыс. рублей.



Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводила информационно-аналитическое наблюдение за деятельностью 10 объектов розничной торговли, реализующих пиротехническую продукцию на территории Иркутска. Работникам торговых организаций разъяснялись правила продажи пиротехнической продукции.



Наиболее активно такая работа велась в Иркутске, Братске, Зиме, Саянске, Свирске, Тулуне, Черемхово, Усть-Илимске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Бодайбо, на территории Заларинского, Тайшетского, Тулунского, Иркутского, Киренского, Усть-Удинского, Черемховского, Чунского, Аларского районов.



Выявлена и пресечена торговля пиротехникой с нарушениями требований пожарной безопасности и правил продажи, в частности, в Ангарске, Зиме, Усть-Илимске, в Тайшетском, Усть-Кутском, Усть-Удинском районах. Нарушители привлечены к административной ответственности.