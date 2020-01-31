Клиенты банка «Открытие» отдают предпочтение программам с ежегодной выплатой купона

В августе-декабре 2019 года более 60% продаж полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с регулярными взносами от СК «Росгосстрах Жизнь» в банке «Открытие» пришлось на продукты с ежегодной выплатой купона.

Такая же тенденция наблюдалась после запуска инновационного продукта ИСЖ «Страйк» от СК «Росгосстрах Жизнь» с регулярными взносами. Продажи купонного «Страйка» стартовали в ноябре, и за два последних месяца 2019 года они заняли долю более чем в 42% в продажах продукта.

Купонные продукты ИСЖ позволяют клиентам регулярно (ежегодно или ежеквартально) получать выплаты по результатам инвестиций в рамках стратегий.

«Продукты с купонными выплатами максимально просты для непрофессионального инвестора, который только начинает знакомиться с фондовым рынком и раньше хранил свои сбережения на депозите. Купонный „Страйк“ с регулярными взносами и частыми выплатами сейчас один из самых понятных для обычного человека структурных продуктов», — говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию ИСЖ «Росгосстрах Жизнь».

«В условиях снижения ставок по традиционным сберегательным продуктам стратегии ИСЖ пользуются все большей популярностью. Тем более что в отличие от других инвестиционных инструментов (таких как биржевая торговля, например) страхование жизни не требует от человека специальных знаний и навыков и предполагает простую и понятную структуру продукта», — отметила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие».

«Страйк» — это продукт инвестиционного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь» с регулярными взносами. На выбор клиентам предлагаются несколько стратегий инвестирования: портфель может включать, например, акции Apple или несколько активов. Например, одна из самых популярных стратегий у клиентов «Росгосстрах Жизнь» — стратегия «Лидеры сектора 2.0», которую выбирают более 30% клиентов. В нее входят компании с хорошо узнаваемыми брендами из разных секторов: телекоммуникаций, добычи нефти и газа, автомобилестроения (например, акции таких компаний, как Adidas или Volkswagen).