Открытие Private Banking признан самым динамично развивающимся Private банком в России

Открытие Private Banking получил диплом в номинации «Самый динамично развивающийся Private банк России» ежегодной премии Frank Private Banking Award 2019.

Премия вручается в 9 номинациях по результатам ежегодного исследования тенденций развития российского Private Banking, которое проводит Frank RG.

В ходе исследования были проанализированы 12 программ обслуживания частного капитала 11 российских банков. Были проведены экспертные интервью с private-банкирами, онлайн-анкетирование состоятельных клиентов, бенчмарк-исследование и сбор/анализ тарифов на продукты и услуги Открытие «Private Banking».

Открытие Private Banking признан самым динамичным банком в сегменте, показав лучший на рынке прирост в совокупности по ключевым показателям капитала под управлением, комиссионного дохода, проникновения инвестиций и среднего чека на клиента. В 2019 году банк увеличил объем портфеля клиентов (сбережения и инвестиции) на почти 30%, так же выросла и Целевая клиентская база Private Banking. Клиентами «Открытие Private Banking» являются свыше 5 тысяч семей, причем 39% из них имеют в своем портфеле инвестиционные продукты: по этому показателю кредитная организация занимает первое место на российском финансовом рынке.