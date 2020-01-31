Новости

Банк «Открытие» запускает программу лояльности для клиентов МСБ

31 января 2020

Банк «Открытие» запускает программу лояльности «Деловой подход» с кэшбэком 5% для клиентов малого и среднего бизнеса. Оплачивая основные расходы виртуальной или «Универсальной» бизнес-картой, компании и индивидуальные предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств.

За операции по карте клиентам будут начисляться кэшбэк-бонусы, которые можно конвертировать по курсу 1 бонус = 1 рубль. При этом суммарная минимальная сумма трансакций для получения бонусов за месяц должна быть не менее 15 тыс. рублей.

Повышенный кэшбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:

  • АЗС
  • Фастфуды и рестораны
  • Товары для дома и ремонта

1% кэшбэка начисляется за все остальные операции покупки*.

Подключение к программе лояльности будет производиться автоматически с февраля 2020 года для всех клиентов, имеющих карту Универсальная и виртуальные карты Digital Business Card.

«Программа лояльности «Деловой подход» — уникальное предложение на рынке бизнес-карт. Повышенный кэшбэк предоставляется по наиболее востребованным категориям, при этом для его получения клиент может использовать одновременно и привычную бизнес-карту, и новую виртуальную карту Digital Business Card», — прокомментировал заместитель начальника управления-начальник отдела развития карточных продуктов банка «Открытие» Тимур Бедрединов.

*Есть операции-исключения, указанные в каталоге тарифов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
5 лет после кризиса. Вячеслав Заяц – о том, что изменилось в «Слате»
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании