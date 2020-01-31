ПСБ банк получил 24,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ за 2019 год

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за 2019 год по предварительным данным (до учета событий после отчетной даты, неконсолидированные данные) составила 24,4 млрд руб. против 12,4 млрд руб. убытков за 2018 год.

«2019 год – это первый год реализации стратегии ПСБ в новом статусе опорного банка для ОПК. Банк успешно реализует все поставленные перед ним задачи, как в части наращивания операционных доходов и роста эффективности, так и в части качественного и быстрого сопровождения ГОЗ и ОПК наравне с развитием гражданских сегментов бизнеса. Задачи на 2020 год достаточно амбициозны – мы будем продолжать активно наращивать долю обслуживания контрактов ГОЗ и развивать все рыночные сегменты», – прокомментировал финансовые итоги Евгений Смирнов, Главный финансовый директор ПСБ.

27 декабря 2019 года был подписан Федеральный закон №517 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», определяющий ПСБ в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Уже сейчас ПСБ обслуживает более 50% контрактов ГОЗ с обязательством довести эту долю до 70% в течении двух последующих лет.

Рост значимости ПСБ для экономики страны и сегмента ОПК подтверждается последними рейтинговыми действиями как российских, так и международных рейтинговых агентств. Так, в октябре 2019 года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ на 1 ступень до уровня АА(RU), а S&P в конце ноября подтвердил рейтинг банка на уровне ВВ-, повысив его прогноз до «позитивного».

Важным событием конца 2019 года стало получение контроля над Связь-Банком, благодаря чему ПСБ усилил рыночные позиции.

Основными источниками роста прибыли банка в 2019 году стал существенный рост чистого процентного дохода¹, который увеличился на 34% относительно результатов за 2018 год и составил 54,1 млрд руб., и восстановление чистого комиссионного дохода (+23% год к году). Активное наращивание работающего кредитного портфеля в 2019 году не смогло полностью компенсировать снижение процентных ставок на рынке, что привело к сокращению чистой процентной маржи с 3,1% в 2018 году до 2,9% в отчетном периоде.

Среди крупнейших банков ПСБ показал самые высокие темпы роста активов, сопровождающиеся быстрым ростом как кредитования, так и привлечения средств клиентов. За 2019 год активы банка увеличились на 54% и достигли 1,9 трлн руб.

Чистый кредитный портфель² (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 82% по сравнению с данными на начало 2019 года (+18% за 4-й квартал 2019 года) и по состоянию на 1 января 2020 года составил 956 млрд руб. Объем кредитного портфеля юридических лиц (за вычетом резервов) на 1 января 2020 года составил 791 млрд руб., увеличившись на 85% с начала года, а объем кредитного портфеля физических лиц (за вычетом резервов) –165 млрд руб., +71% с начала 2019 года.

Качество кредитного портфеля продолжает улучшаться. Так, доля просроченных кредитов (1+) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка сократилась в 4-м квартале 2019 года с 4,9% до 2,9%.

Портфель ценных бумаг³ за 2019 год вырос до 571 млрд руб., увеличившись в 2,3 раза к началу 2019 года, в основном за счет роста вложений в облигации Банка России и ОФЗ. В 4-м квартале 2019 года портфель ценных бумаг вырос почти в 2 раза, в основном за счет замещения депозита Банка России облигациями Банка России. При этом доля портфеля ценных бумаг в активах банка выросла за год с 20% до 29%.

Средства на счетах клиентов составили 1,5 трлн руб. по итогам 2019 года (+52% к началу 2019 года). При этом рост пришелся как на счета до востребования, которые приросли более чем в 2 раза, так и на срочные депозиты, рост которых составил 24% за 2019 год. В итоге доля средств до востребования выросла с 34% на начало 2019 года до 46% на 1 января 2020 года. Объем средств на счетах юридических лиц вырос на 78% к началу года и составил 1 084 млрд руб., а объем средств на счетах физических лиц вырос на 12% с начала года и составил 428 млрд руб. на 1 января 2020 года. Доля средств до востребования на счетах физических лиц выросла на 9 п.п. до 27% на 1 января 2020 года.

Собственные средства (капитал) банка на 1 января 2020 года составили 178 млрд руб., что на 48 млрд руб. больше, чем на 1 января 2019 года. Прирост капитала произошел за счет прибыли 2019 года и докапитализации банка в декабре 2019 года, что привело к существенному росту нормативов достаточности базового и основного капитала в 4-м квартале 2019 года (Н1.1=12,3%, Н1.2=12,3%, Н1.0=12,5% на 1 января 2020 года).

Показатели ликвидности на 1 января 2020 года находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 110% (мин 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 158% (мин 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) выполняется ежедневно и его значение существенно превышает 100% на 1 января 2020 года.

¹ Согласно данным 102-й формы, группировка которой отличается от подхода к классификации в 807-й форме, а также ряда аналитических корректировок.

² Данные по балансу представлены согласно 806-й форме.