Солид Банк показал рост по банковских картам и подключениям к каналам дистанционного банковского обслуживания по итогам 2019 года

По результатам 2019 года Солид Банк показал значительный прирост по многим показателям в направлении банковских карт и дистанционного банковского обслуживания.

Банковские карты и Интернет-Банк – продукты первой необходимости в корзине современного потребителя финансовых услуг, и их постоянное развитие и совершенствование стало гигиенической нормой и безальтернативным требованием рынка.

Российско-японский АО «Солид Банк» не стал исключением и еще несколько лет назад, с приходом на должность Председателя Правления Геннадия Фофанова, сделал эти продукты тригером, изменившим всю экосистему бизнеса. Не секрет, что все, что связано с развитием технологий, а карты и интернет-банк это, прежде всего, именно технологии, требует значительных материальных вложений. Но, как уже было сказано выше, стратегически важно идти в ногу со временем и советовать запросам целевой аудитории.

«Мы в свое время плотно занялись картами и интернет-банком, жизненно важно было реанимировать эти направления. И не просто обеспечить существование и жизнедеятельность продуктов электронного бизнеса, но и развивать их, сделать конкурентоспособными, привлекательными и комфортными для клиентов, – комментирует Председатель Правления Геннадий Фофанов. – И главное условие успеха при реализации любого проекта – комплексный подход. Именно благодаря этой тактике, а также современным технологиям и методикам совместной работы и кросс-функциональной команды мы значительно приросли по ключевым показателям».

Так, например, эмиссия пластиковых карт (количество выпускаем банком карт) АО «Солид Банк» за 2019 г. увеличилась на 15,97 %. Основной прирост обеспечили новые зарплатные проекты.

Клиенты Солид Банка стали на 26% больше, по сравнению с 2018 г., совершать безналичных операций с помощью карт АО «Солид Банк», а значит меньше стали снимать наличных и переводить свои средства на карты других банков. Надо отметить, что операции по снятию наличных с карт Солид Банка планомерно снижается как по количеству, так и по объему.

Почти в 2 раза снизилось число обращений в контакт-центр банка по инцидентам, связанным с картами. Специалисты банка связывают эту динамику с общим повышением грамотности населения в отношении использования банковских карт, как платежного инструмента.

Что касается интернет-банка SolidPAY, то динамика по количеству подключений, скачиваний мобильного приложения и использования сервиса также положительная.

Пользователи SolidPAY стали больше переводить средства с карты на карту в пределах Солид Банка, что объяснимо как раз-таки растущей эмиссией – карт стало больше, клиенты, распробовав продукт, стали открывать карты своим родственникам, рекомендовать знакомым и, как следствие, им стало удобно и выгодно переводить деньги внутри банка. И, конечно, зарплатные проекты внесли свою долю в рост данных трансакций.

Значительно выросла популярность оплаты услуг и гашения кредитов с помощью интернет-банка SolidPAY – за 2019 г. объем операций увеличился в 5 раз по сравнению с предыдущим периодом.

Планы по апгрейду и дальнейшему развитию карточных продуктов и сервисов дистанционного банковского обслуживания у Солид Банка грандиозные.

«Мы ни в коей мере не собираемся останавливаться на достигнутом, – комментирует Геннадий Фофанов, – почивать на лаврах, это не про нас, не про Солид. В работе масса проектов, идей, доработок и акций, реализовав которые, мы сделаем наши карты и интернет-банк одними из лучших продуктов в домашнем регионе. По крайней мере, мы стремимся к этому, поэтому уверен, все получится!»