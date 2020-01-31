Какие вакансии привлекают внимание соискателей?

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии, размещенные на сайте в 2019 году, и выделили из них самые массовые, самые редкие, самые популярные у соискателей, а также те, в которых предлагали самую высокую зарплату.

В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов (иногда не получают их совсем), а другие, наоборот, набирают по несколько сотен, иногда — даже по несколько тысяч откликов.

Это зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), известности и репутации компании, привлекательности условий работы. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы.

Конечно, самое большое количество откликов поступает на вакансии по массовым позициям, которые открыты у работодателя в течение всего года, — продавцов, менеджеров по продажам, операторов, консультантов в банк и так далее. Но их было бы некорректно сравнивать с обычными «штучными» вакансиями, которые работодатели размещают один раз и ищут одного специалиста.

Среди «штучных» самыми популярными в 2019 году стали вакансии:

Помощника руководителя в госкорпорацию. За месяц откликнулось 11 тысяч человек. Зарплата в вакансии указана не была, а от кандидата требовался, в частности, опыт работы в организациях отрасли помощником (секретарем) руководителя от трех лет, знание основ деловой этики и корпоративной культуры, умение работать с конкретной системой электронного документооборота;

Администратора в корпоративное кафе премиум-класса. Эта вакансия тоже получила 11 тысяч откликов за месяц. Работодатель обещал высокую и стабильную зарплату (оклад 80 000 рублей + ежемесячные премии), а также вкусное питание и обучение сервису за счет компании. Опыт не требовался, кандидатам достаточно было иметь высшее образование (либо учиться на заочной или вечерней форме обучения), обладать коммуникабельностью, грамотной речью и знать этикет.

Генерального директора производственной компании с зарплатой от 300 000 рублей на руки. На вакансию поступило 10 тысяч откликов. От кандидата требовался опыт работы на управленческой позиции в крупных компаниях от 6 лет;

Бухгалтера на удаленную работу с частичной занятостью. Зарплата — от 20 000 до 25 000 рублей на руки, функционал — работа с первичной документацией в 1С. На вакансию откликнулось 9 тысяч человек;

Персонального водителя к руководителю компании. Вакансия предполагала ненормированный рабочий день и оклад от 100 000 рублей. Эта вакансия тоже получила 9 тысяч откликов.

Все пять топовых по количеству откликов вакансий были московскими. Из немосковских самыми популярными стали вакансии:

Менеджера по обработке данных в Новосибирске (откликнулось 7 тысяч человек). Зарплата — от 17 000 до 34 000 рублей, работа удаленная и со свободным графиком. Функционал — сбор и анализ информации в программе работодателя. Опыт не требовался, достаточно владения программами Microsoft Office, остальному работодатель обещал научить;

Домашнего помощника (администратора) в Сочи (откликнулось 4 тысячи человек). Вакансия предполагала проживание в элитном коттедже на берегу моря. Зарплата — 50 000 рублей. Функционал — общий контроль за чистотой и порядком в доме (без уборки — эта работа поручалась горничной), выполнение различных поручений по дому, контроль за закупками продуктов питания и всего необходимого для дома.

Разумеется, такое большое количество откликов — случай нечастый. Но если вы откликнулись на заманчивую вакансию, считаете себя идеальным кандидатом, а ваше резюме даже не просмотрели, не обижайтесь. Есть вероятность, что работодатель получил столько откликов, сколько не в состоянии разобрать, и выбрал подходящего кандидата из тех, кто откликнулся первым.