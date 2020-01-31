«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 144 малых поселения Иркутской области

К 1 февраля 2020 года «Ростелеком» провел бесплатный интернет в 144 малых поселения в 28 районах Приангарья. В новом году компания продолжила подключение населенных пунктов Иркутской области к Wi-Fi-интернету в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Об этом сообщили в «Ростелекоме».

Уже в первом квартале этого года оператор обеспечит интернетом сёла Александровское Аларского района и Усть-Куда, а также поселок Панагино Куйтунского муниципалитета. Для жителей населенных пунктов, в которых установлены точки доступа, интернет предоставляется бесплатно по беспроводной технологии Wi-Fi. Максимальная скорость передачи данных не менее 10 Мбит/с, зона уверенного приема сигнала – 100 метров.

По словам и.о. министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергея Малинкина, в 1 300 деревнях региона, а это более 87% народонаселения региона, интернет есть. И в 50 поселениях, с общим количеством жителей 1 025, связи пока нет.

- Довести IT-коммуникации до малых и отдаленных иркутских поселков — одна из основных задач, поставленных перед нами государством, - комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Он добавил, что благодаря федеральной программе УЦН компания построила 1 470 км оптоволоконных линий связи. По этим каналам к высокоскоростному интернету подключили учреждения образования, здравоохранения, многофункциональные центры, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги жителям области.

Всего в рамках УЦН 215 деревень и сёл получат качественный интернет. С начала реализации программы – 2015 года – в 37 малых населенных пунктах, расположенных в труднодоступной местности Братского, Жигаловского, Казаченко-Ленского, Катанского, Киренского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Ольхонского, Слюдянского, Тайшетского, Усть-Кутского, Усть-Удинского, Черемховского, Чунского и Мамско-Чуйского районов области, точки интернет-доступа подключены по спутниковым технологиям. Теперь жители могут оперативно получать информацию, дистанционно учиться и работать, общаться в социальных сетях, пользоваться порталом госуслуг.