Восемь необычных автомобилей, продающихся в Сибири

На автомобильном портале Drom.ru свыше полумиллиона объявлений о продаже машин со всей России. В большинстве своем, это стандартные автомобили с конвейера.

Только личная забота владельца придает индивидуальности конкретной машине. Например, апгрейд авто под личные нужды – будь то уборка снега во дворе или езда по бездорожью всей семьей. Именно такие экземпляры собраны в данной подборке.

ЛуАЗ - снегоуборщик

В снежной Сибири умелец сконструировал собственный снегоуборщик. Ковш и гусеничный механизм, установленные на старый добрый ЛуАЗ — доработки первой необходимости в регионе. Цена необычного агрегата из Новосибирска – 120 000 рублей.

Лондонский кэб Geely TX4

На Drom.ru продается непривычный для России классический лондонский кэб Geely TX4. Этот автомобиль с левым рулем и автоматом продается в Новосибирске за 1 000 000 рублей. Напомним, в 2013 году китайский автопроизводитель спас от банкротства фирму LTC со 121-летней историей.

Lincoln Continental, 1995

В Иркутске хозяин тюнинговал Lincoln Continental 1995 года под полицейскую машину. Получилось правдоподобно. Судя по значку на капоте, шериф родом из Аризоны. Обзавестись приметной «тачкой» можно за 220 000 рублей.

Вездеход «Тобик»

Вездеходы Владелец этого вездехода ласково зовет его «Тобик». «Тобик» родился в Новосибирске с сердцем-двигателем от ВАЗ 2106. Конструкция максимально простая — из советских деталей. Их легко заменить, даже в полевых условиях. По словам хозяина, гусеничный внедорожник вмещает 8 человек. Стоимость верного «Тобика» — 610 000 рублей.

Автобус-проходимец

В Омске автолюбитель вложил душу в «автобус-проходимец», в котором можно путешествовать целой семьей. Здесь есть все: дизельный турбодвигатель на 2,5 литра с механическим ТНВД, шесть огромных колес, два бензобака, шноркель, лебедка, DVD, монитор в салоне, новая акустика и веселые фиолетовые сиденья. «При сборке машины была цель уйти от проблем, которые встречаются на серийных машинах такого класса. Одним словом, для настоящих любителей дикой природы и активного отдыха», — сообщает хозяин в объявлении. Расстаться со своим любимчиком владелец готов за 3 200 000 рублей или поменяться на Land Cruiser 200.

Волга 6WD и Пламенный ЗАЗ

Эти автомобили явно отличаются от других своей харизмой. Например, в Томске за 200 000 рублей продается «Волга 6WD», а в Новосибирске желтый запорожец, стреляющий огнем. Хозяин машины всерьез занялся тюнингом: установил прямоточный выхлоп, повесил обвесы, спойлер, расширил арки, нанёс аэрографию. Оригинальный автомобиль продается за 100 000 рублей.

BMW 7-Series

«Отдам ретро BMW 7-Series. Колеса литье, все пять круглые. Могла бы ехать, но нет коробки передач. Поэтому и на вопрос про расход топлива, сразу скажу, топливо вообще не расходует. А так история этой машины бесконечна, ведь ей 41 год. Продам BMW со СНЕГОМ! Реальному покупателю достанется бонус с машиной», — пишет хозяин. Автомобиль стоит в Кемерово и стоит 150 000 рублей.