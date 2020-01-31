Новости

В Иркутской области нарушителей земельного законодательства за год оштрафовали на 24 млн рублей

31 января 2020

За 2019 год государственные земельные инспекторы Управления Росреестра по Иркутской области провели более 2,8 тыс. проверок соблюдения требований земельного законодательства. В ходе проверочных мероприятий было выявлено порядка 2,6 тыс. нарушений и привлечено к административной ответственности почти 2,4 тыс. лиц. Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства составила 23,9 млн руб. Об этом сообщили в ведомстве. 

Наиболее распространенным нарушением, выявляемым при проверках, стало самовольное занятие земельных участков. К такого рода нарушениям относятся расширение границ участка, размещение за границами участка построек или ограждений, использование земельного участка при отсутствии предусмотренных законодательством РФ прав на него. Самовольное занятие земельного участка влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Для граждан его размер варьируется от 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 20 тыс. руб.; для юридических лиц - от 100 тыс. руб.

Также довольно часто земельные инспекторы  выявляют нецелевое использование земельных участков. За такое нарушение гражданин может быть оштрафован на сумму от 10 тыс. рублей, юридические лица и индивидуальные предприниматели - от 100 тыс. руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
5 лет после кризиса. Вячеслав Заяц – о том, что изменилось в «Слате»
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании