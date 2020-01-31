В Иркутской области нарушителей земельного законодательства за год оштрафовали на 24 млн рублей

За 2019 год государственные земельные инспекторы Управления Росреестра по Иркутской области провели более 2,8 тыс. проверок соблюдения требований земельного законодательства. В ходе проверочных мероприятий было выявлено порядка 2,6 тыс. нарушений и привлечено к административной ответственности почти 2,4 тыс. лиц. Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства составила 23,9 млн руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Наиболее распространенным нарушением, выявляемым при проверках, стало самовольное занятие земельных участков. К такого рода нарушениям относятся расширение границ участка, размещение за границами участка построек или ограждений, использование земельного участка при отсутствии предусмотренных законодательством РФ прав на него. Самовольное занятие земельного участка влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Для граждан его размер варьируется от 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 20 тыс. руб.; для юридических лиц - от 100 тыс. руб.

Также довольно часто земельные инспекторы выявляют нецелевое использование земельных участков. За такое нарушение гражданин может быть оштрафован на сумму от 10 тыс. рублей, юридические лица и индивидуальные предприниматели - от 100 тыс. руб.