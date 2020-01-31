S7 Airlines открывает рейсы на Крит

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, с 26 апреля 2020 года будет выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Ираклион (Крит). Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Полеты будут осуществляться до шести раз в неделю. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:35, прилет в аэропорт Ираклиона в 16:55 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:45 и прилетает в Москву в 21:55.

Ираклион удачно расположен на северном побережье острова, где тянется бесконечная цепочка отличных пляжей. Здесь же находятся лучшие на Крите базы для дайвинга, подходящие как для новичков, так и для профессионалов.

Участники программы лояльности S7 Priority смогут получить за перелет из Москвы в Ираклион от 1800 миль, которые можно потратить на премиальные авиабилеты и дополнительные услуги. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент, приобретая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).