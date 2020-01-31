Индекс потребительского доверия россиян упал

Исследователи связывают снижение с уменьшением двух показателей: оценки потребителями перспектив на рынке труда и готовности тратить деньги. Сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen.

"В четвертом квартале на 3 процентных пункта, до 21%, снизилось число тех, кто оптимистично оценивает свои перспективы на рынке труда. Больше всего сократилось количество респондентов, которые считают, что сейчас подходящее время, чтобы тратить деньги, - так думает только пятая часть опрошенных (20%, минус 4 процентных пункта)", - говорится в исследовании.

В свою очередь, число позитивно настроенных россиян осталось практически неизменным - 33% (минус 1 процентный пункт). По итогам исследования конца года 78% российских потребителей сказали, что у них есть свободные деньги. Сильнее всего россияне увеличили траты на покупку новой одежды (42% тратят на нее свободные средства), формирование сбережений (32%) и развлечения вне дома (29%).

Кроме того, 70% опрошенных сказали, что они экономят. В четвертом квартале потребители больше всего сокращали расходы на обновление гардероба (59%), переключались на более доступные бренды продуктов (56%), экономили на развлечениях вне дома (54%), покупке бытовой техники (38%), развлечениях дома (36%), а также реже использовали личный автомобиль (19%).