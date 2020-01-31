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Москва подарила Усолью-Сибирскому 10 трамваев

31 января 2020

Правительство Москвы передало Усолью-Сибирскому 10 трамваев на безвозмездной основе. На транспартировку выделят 6.8 миллионов рублей. Как сообщили в городской администрации,  вопрос финансирования транспортировки трамваев рассмотрели на заседании городской думы. 

Мэр Максим Торопкин поднял вопрос предоставления местной льготы в общественном транспорте усольским пенсионерам. Для пенсионеров, не имеющих федеральных и областных льгот стоимость проездного билета вместо 1000 рублей может стать на 300 рублей дешевле. Предложение главы города было единогласно поддержано депутатами.

Напомним, правительство Москвы недавно подарило Ангарску 10 трамваев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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