Москва подарила Усолью-Сибирскому 10 трамваев

Правительство Москвы передало Усолью-Сибирскому 10 трамваев на безвозмездной основе. На транспартировку выделят 6.8 миллионов рублей. Как сообщили в городской администрации, вопрос финансирования транспортировки трамваев рассмотрели на заседании городской думы.

Мэр Максим Торопкин поднял вопрос предоставления местной льготы в общественном транспорте усольским пенсионерам. Для пенсионеров, не имеющих федеральных и областных льгот стоимость проездного билета вместо 1000 рублей может стать на 300 рублей дешевле. Предложение главы города было единогласно поддержано депутатами.



Напомним, правительство Москвы недавно подарило Ангарску 10 трамваев.