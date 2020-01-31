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Какие автомобили в России меньше всего теряют в цене?

31 января 2020

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.ru подвели итоги 6-го ежегодного исследования «Residual value – 2020» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). В рамках этого исследования были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей по сегментам в классах STANDART и PREMIUM в 2019 году.

Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2016 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2019 году (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам.

Ниже в соответствующих таблицах представлены победители и призеры – модели, имеющие наилучшую остаточную стоимость в своих сегментах (отдельно STANDART и PREMIUM). Представители брендов указанных автомобилей получили дипломы, подтверждающие высокий уровень сохранности их остаточной стоимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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