В Иркутской области ускорят создание приюта для безнадзорных животных

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил службе ветеринарии Приангарья создать комиссию с участием заинтересованных сторон для решения вопросов, связанных с отловом животных без владельцев. Об этом сообщили в регправительстве.



По словам главы региона, в последнее время участились случаи нападения собак, это недопустимо. В социальных сетях люди оставляют большое количество обращений с жалобами. В понедельник он попросит службу ветеринарии представить план первоочередных оперативных мероприятий, а также предложения по организации регионального приюта для животных - место расположения, объем необходимых средств.

- Эта работа должна быть ускорена, - сказал Игорь Кобзев.

С 2020 года в Иркутской области увеличен норматив средней стоимости услуги по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек до 3600 рублей за одну особь (ранее 2500 рублей). Сейчас служба ветеринарии Иркутской области рассматривает возможность увеличения норматива с учетом изменения цен на транспортные услуги, корма для животных и прочие расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Проводится анализ стоимости данной услуги в других субъектах Российской Федерации и предложений специализированных предприятий по отлову и зоозащитных организаций.



Напомним, контроль за деятельностью специализированных организаций в части отлова и содержания безнадзорных собак и кошек проводят органы местного самоуправления в рамках заключенных муниципальных контрактов.