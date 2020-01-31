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В Иркутской области ускорят создание приюта для безнадзорных животных

31 января 2020

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил службе ветеринарии Приангарья создать комиссию с участием заинтересованных сторон для решения вопросов, связанных с отловом животных без владельцев. Об этом сообщили в регправительстве. 



По словам главы региона, в последнее время участились случаи нападения собак, это недопустимо. В социальных сетях люди оставляют большое количество обращений с жалобами. В понедельник он попросит службу ветеринарии представить план первоочередных оперативных мероприятий, а также предложения по организации регионального приюта для животных - место расположения, объем необходимых средств.

- Эта работа должна быть ускорена, - сказал Игорь Кобзев.

С 2020 года в Иркутской области увеличен норматив средней стоимости услуги по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек до 3600 рублей за одну особь (ранее 2500 рублей). Сейчас служба ветеринарии Иркутской области рассматривает возможность увеличения норматива с учетом изменения цен на транспортные услуги, корма для животных и прочие расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Проводится анализ стоимости данной услуги в других субъектах Российской Федерации и предложений специализированных предприятий по отлову и зоозащитных организаций.

Напомним, контроль за деятельностью специализированных организаций в части отлова и содержания безнадзорных собак и кошек проводят органы местного самоуправления в рамках заключенных муниципальных контрактов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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