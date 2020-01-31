Новости

В Иркутской области пострадавшие от наводнения смогут воспользоваться льготной ипотекой, оформленной в "Сбербанке"

31 января 2020

В  Иркутской области пострадавшие от наводнения смогут воспользоваться льготной ипотекой, оформленной в "Сбербанке". Об этом договорились исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев с руководством кредитной организации. Как сообщили в регправительстве, жители получат возможность отсрочки оплаты на год по имеющимся кредитам. 



- Мы должны учитывать ситуацию жителей, которые сейчас не могут вовремя вносить платежи.  Поэтому важно, что "Сбербанк" принял наши предложения. Сейчас необходимо проинформировать население об изменениях, - сказал Игорь Кобзев.

Для граждан, имеющих статус пострадавших в ЧС, процентная ставка снижена с 8,7% до 8%. Также продлен срок принятия кредитных заявок до 31 мая 2020 года.

Дополнительно «Сбербанк» принял решение об упрощении порядка подтверждения для граждан статуса пострадавших в ЧС. Теперь при оформлении кредитной заявки жителям территорий, пострадавших от наводнения, достаточно предъявить только один документ – свидетельство, выдаваемое в рамках постановления правительства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
5 лет после кризиса. Вячеслав Заяц – о том, что изменилось в «Слате»
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании