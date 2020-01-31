В Иркутской области пострадавшие от наводнения смогут воспользоваться льготной ипотекой, оформленной в "Сбербанке"

В Иркутской области пострадавшие от наводнения смогут воспользоваться льготной ипотекой, оформленной в "Сбербанке". Об этом договорились исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев с руководством кредитной организации. Как сообщили в регправительстве, жители получат возможность отсрочки оплаты на год по имеющимся кредитам.



- Мы должны учитывать ситуацию жителей, которые сейчас не могут вовремя вносить платежи. Поэтому важно, что "Сбербанк" принял наши предложения. Сейчас необходимо проинформировать население об изменениях, - сказал Игорь Кобзев.



Для граждан, имеющих статус пострадавших в ЧС, процентная ставка снижена с 8,7% до 8%. Также продлен срок принятия кредитных заявок до 31 мая 2020 года.



Дополнительно «Сбербанк» принял решение об упрощении порядка подтверждения для граждан статуса пострадавших в ЧС. Теперь при оформлении кредитной заявки жителям территорий, пострадавших от наводнения, достаточно предъявить только один документ – свидетельство, выдаваемое в рамках постановления правительства Иркутской области.