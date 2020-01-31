Откуда прилетят новые «черные лебеди»: американский инвестор предсказывает глобальный кризис

По прогнозам одного из крупнейших держателей российских бумаг Джима Роджерса, который он дал «Известиям», мировой экономический кризис наступит до 2025 года. Инвестор называет возможный кризис худшим за 80 лет.

По его оценкам, почву для нового периода турбулентности создают закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки центробанков. Откуда именно прилетит новый «черный лебедь», пока неизвестно, признают аналитики. Однако рынок облигаций на этой неделе пережил ситуацию, которая обычно свидетельствует о скором охлаждении экономики и начале рецессии. Эксперты ожидают замедление роста ВВП, в первую очередь в США — из-за увеличения задолженности и мягкой денежной политики, а также в Китае — из-за эпидемии коронавируса.

В глобальной экономике нарастает напряжение, которое может стать предвестником нового масштабного кризиса.

— В 2008 году возникла большая проблема из-за высокого уровня долга. С тех пор у всех их стало еще больше из-за того, что печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне. Новый кризис будет худшим за всю мою жизнь. Он уже назрел и может начаться в ближайшие 3–5 лет. Последнее финансовое потрясение США пережили 11 лет назад, а это самый долгий спокойный период в истории Америки, — заявил «Известиям» 77-летний Джим Роджерс, который в 1973 году вместе с инвестором Джорджем Соросом основал хедж-фонд Quantum.

Финансовые рынки движутся от одного кризиса к другому, поэтому турбулентность может возникнуть в ближайшем будущем, согласился главный стратег «Атон» Александр Кудрин (экс-глава аналитического подразделения Sberbank CIB).

Спровоцировать новый масштабный кризис, по его словам, может ситуация низких процентных ставок, в условиях которых рынки живут уже более 10 лет. Это приводит к росту цен практически на все активы, и они превышают справедливые значения. Возвращение к ним обычно становится шоком для рынка и сопровождается падением цен на активы, подчеркнул Александр Кудрин.