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25 воинских захоронений восстановят в Иркутской области в 2020 году

31 января 2020

В Приангарье 25 воинских захоронений восстановят в 2020 году. Иркутская область стала участником федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Как сообщили в регправительстве, по ней в этом году на проведение работ из федерального бюджета региону выделено 1,4 млн рублей, с учётом софинансирования из областного и местного бюджетов общая сумма составляет 2,7 млн рублей. 

На эти средства будут восстановлены воинские захоронения в семи муниципальных образованиях. По одному в Черемховском, Нижнеудинском, Балаганском, Боханском районах, два в Нижнеудинске, три в Усолье-Сибирском и 16 в Иркутске на Лисихинском кладбище. Список был сформирован по заявкам муниципальных образований. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области заключила с ними соглашения.

По программе увековечивания памяти погибших при защите Отечества будут восстановлены захоронения участников Великой Отечественной войны, действий в Афганистане и Чечне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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