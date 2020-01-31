В Приангарье разрабатывают дорожную карту по развитию туризма в Байкальске

Дорожная карта мероприятий по развитию туризма в Байкальске разрабатывается в Иркутской области по поручению врио губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом сообщили в регправительстве.

Туристический потенциал Байкальска планируют раскрывать при помощи уникальных проектов. До 2025 года для гостей и жителей распахнут двери новые музеи, галереи, спортивный оздоровительный центр, крытый хоккейный корт, спортивные площадки. Здесь появятся благоустроенная набережная, лыжероллерная трасса, стадион «Победа» с беговыми дорожками, полосами препятствий и памятной стелой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В план также включены проектирование и развитие территории Байкальска, работы с инвесторами, поддержка предприятий туристской сферы и общественных организаций, обеспечение транспортной доступности, развитие инфраструктуры, развитие системы кадровой поддержки, обеспечение безопасности туризма, стимулирование спроса на туристский продукт. Каждый блок включает в себя большой список мероприятий.

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной,

в Байкальске необходимо открыть современное медицинское учреждение, поскольку в городе действует горнолыжный курорт. Необходима также диагностическая лаборатория, реконструкции требует здание отделения полиции.

- Много мнений и предложений прозвучало по формированию положительного туристского имиджа города. Их мы учтем при формировании дорожной карты, которая будет представлена в правительство Иркутской области, - отметила Екатерина Сливина.