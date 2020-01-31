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Что изменится со вступлением в силу нового визового кодекса?

31 января 2020

Новые правила вступают в силу со 2 февраля. Представители нескольких авиакомпаний заверили «Известия» в том, что нововведения не скажутся на работе игроков туристического рынка. Более того, по их мнению, в нововведениях есть и очевидный плюс.

Например, возможность подавать документы на визу за полгода, а не за три месяца до поездки позволит избежать задержек в периоды повышенного спроса. Еще один приятный момент новых правил заключается в том, что при общем повышении стоимости визового сбора для граждан большинства стран для россиян его размер останется на прежнем уровне в €35.

Помимо этого, теперь появятся электронные формы заявления. И заполнять его придется гражданам даже тех стран, у которых действует с Евросоюзом безвизовый режим (например, американцам, украинцам и гражданам еще шести десятков стран).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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