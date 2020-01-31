Ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности могут ужесточить

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях рассматриваю Госдуме. Документом предлагается разрешить приостановку деятельности организаций за повторное нарушение пожарной безопасности на объектах, отнесенных к трем высшим категориям риска.

Законопроект разместили в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД. Как подчеркивается в пояснительной записке, он «направлен на более эффективное регулирование общественных отношений, складывающихся в области обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации».

Наказанием в случае окончательного принятия законопроекта, могут стать штрафы для граждан от 3 тыс. до 4 тыс. рублей и от 15 тыс. до 20 тыс. рублей — на должностных лиц. Для предпринимателей и юридических лиц новая инициатива грозит приостановлением деятельности до 30 суток, а также максимальными штрафами до 400 тыс. рублей.

Действующая редакция КоАП, напомним, предусматривает только штрафы: для юридических лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, в условиях особого противопожарного режима – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Кроме того, штраф может достигнуть 1 млн рублей, если в результате нарушения возник пожар, в котором гражданину был нанесен тяжкий вред здоровью, либо он погиб.