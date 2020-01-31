Индекс промышленного производства в Иркутской области

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,6%. Сообщает Иркутскстат.

Объем работ строительства в январе-декабре 2019г. составил 178,1 млрд. рублей (135,4% к январю-декабрю 2018г).

В январе-декабре 2019г. в Иркутской области построено 13074 квартиры (в январе-декабре 2018г. – 13474).

Сдача жилья в эксплуатацию осуществлялась во всех городских округах и муниципальных районах, за исключением МО Мамско-Чуйского района. На долю индивидуальных застройщиков приходится 60,0% введенного жилья.

На 1 января 2020г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наличие крупного рогатого скота увеличилось на 0,2%. Поголовье птицы уменьшилось на 3,5%, овец и коз – на 1,0, свиней – на 0,4%.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 2,9% меньше, чем в январе-декабре 2018г., яиц – на 1,9, молока - на 0,7%.

Цены на продовольственные товары в декабре 2019г. повысились на 0,8% (в декабре 2018г. – на 1,5%).

Из продовольственных товаров в декабре значительно подорожали огурцы свежие (на 49%), капуста белокочанная (16), яйца (6), помидоры (5), морковь, яблоки и виноград (на 3%). На 1-2% дороже стали сосиски, сардельки, кулинарные изделии из птицы, консервы мясные, йогурты, сырки творожные, молоко сгущенное, сыр, соки фруктовые. В тех же пределах выросли цены на водку, кофе натуральный растворимый, чай черный пакетированный, кексы, рулеты. Также на 1-2% подорожал картофель, лук, чеснок, свекла, замороженные овощи.

В то же время снизились цены на пшено (на 5%), сахар (4%), на 2% дешевле стали бананы и цитрусовые (апельсины, лимоны), кальмары, креветки мороженые.

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2020г. составила 9,1 млн. рублей.