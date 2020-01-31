В РЖД разъяснили ситуацию с жд сообщением между Россией и КНР

Как сообщили Российской газете в пресс-службе, сейчас нет никаких ограничений на прием и отправку грузов в сообщение с КНР.

В компании также добавили, что внимательно следят за ситуацией на погранпереходах и готовы оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке.

Вместе с этим с 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем, ранее сообщили в РЖД.

Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва - Пекин, уточняют в компании.