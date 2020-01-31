Объем выдачи микрозаймов продолжает снижаться

При этом сокращение выдачи происходит в сегменте займов до 20 тыс. рублей. По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 4 квартале 2019 года общее количество выданных займов МФО составило 4,63 млн. ед. Это на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,90 млн. ед.).

При этом сокращение выдачи происходит только в сегментах самых небольших займов - до 10 тыс. рублей (на 12,5%) и от 10 до 20 тыс. рублей

В 4 квартале 2019 года самое большое количество выданных займов в регионах РФ было отмечено в Москве (184,3 тыс. ед.), Московской области (159,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (158,8 тыс. ед.), Республике Башкортостан (156,6 тыс. ед.) и Свердловской области (155,0 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в 4 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Волгоградская (-15,0%), Самарская (-14,3%), Оренбургская (-13,6%), Новосибирская (-12,5%) и Саратовская (-11,2%) области.

В то же время, в некоторых регионах был зафиксирован небольшой рост выдачи займов МФО: в Приморском крае (+6,2%), а также в Тюменской области (+1,3%) и Ставропольском крае (+0,6%).

«Сокращение выданных микрозаймов в их самом массовом сегменте «займов до зарплаты» происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10-20 тысяч рублей.

При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются, прежде всего, мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в т.ч. по ограничению стоимости микрозаймов. В целом, рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску. В конечном итоге, это ведет к снижению просроченной задолженности, росту среднего чека займа, диверсификации продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами».