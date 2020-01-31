Новости

В 2019 году внешнеторговый оборот Иркутской области составил 6663,0 млн долларов

31 января 2020

Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2019 году составил 6663,0 млн долларов и по сравнению с январем-сентябрем 2018г. уменьшился на 3,8%, в том  числе экспорт – 5434,8 млн долларов (на 4,4%), импорт – 1228,2 млн долларов (на 1,0%). Сообщает Иркутскстат. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
5 лет после кризиса. Вячеслав Заяц – о том, что изменилось в «Слате»
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании