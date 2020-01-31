В 2019 году внешнеторговый оборот Иркутской области составил 6663,0 млн долларов

Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2019 году составил 6663,0 млн долларов и по сравнению с январем-сентябрем 2018г. уменьшился на 3,8%, в том числе экспорт – 5434,8 млн долларов (на 4,4%), импорт – 1228,2 млн долларов (на 1,0%). Сообщает Иркутскстат.