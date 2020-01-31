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В Вихоревской городской больнице случился пожар

31 января 2020

В Вихоревке Братского района 30 января произошло возгорание в городской больнице. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. На втором этаже здания ощущался запах дыма, источником которого стал проём в стене ординаторской, где были проложены трубы. В ГУ МЧС России по региону сказали, что там производились сварочные работы. 

Горение обнаружили в проёме стены. Пожарные, вскрыв стену, ликвидировали возгорание. В результате пожара был поврежден утеплитель стены в ординаторской на общей площади 0,5 кв.м.

 По словам заместителя главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова,
работнику сварочных работ вручили уведомление о привлечении его к административной ответственности.

Ответственный за пожарную безопасность Вихоревской городской больницы также будет привлечён к административной ответственности. В адрес и.о. министра здравоохранения Иркутской области направят письмо о проведении дополнительных инструктажей с должностными лицами объектов здравоохранения о мерах пожарной безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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