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Индекс счастья россиян упал до уровня 2013 года

31 января 2020

Индекс счастья россиян ниже сем у среднего жителя Земли. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на глобальный опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

В опросе поучаствовало 45 000 респондентов из 46 стран, в России опросили 1500 человек из всех регионов.

В мире счастливыми себя считают более половины (59%) респондентов, а несчастными – 11%, остальные не смогли ответить. Индекс, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, соответственно, равен 48 п. п. и совпадает с результатом предыдущего опроса.

В России же только 42% счастливых против 18% несчастных, что дает значение индекса вдвое меньше мирового – 24 п. п. Результат 2019 г. повторяет минимум 2013 г.

После стабильной ситуации в предыдущие годы это резкое сокращение уровня счастья. За два года (в 2018 г. опрос не проводился) индекс упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 г. Счастливых в 2017 г. было больше половины (55%), несчастных – 11%. Тогда индекс счастья россиян впервые превышал среднемировой.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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