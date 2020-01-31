Морозные и снежные выходные прогнозируют на выходные в Иркутской области

В Иркутской области с 1 февраля будет переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западной четверти 3-8 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -30,-35°, при облачной погоде -23,-28º, в Катангском и верхнеленских районах местами -40,-45º, днём -16,-21°, в пониженных формах рельефа -25,-30°, в северных и Верхнеленских районах -20,-25º, местами -30,-35º.

В Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -25,-27°, днём -16,-18°.

По региону 2 февраля переменная облачность, местами небольшой снег, ветер восточной четверти, в северо-восточных районах северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -32,-37°, местами -42,-47°, при облачной погоде в западных и южных районах -24,-29°, днем -16,-21°, местами -25,-30°, в северных и верхнеленских районах -22,-27°, местами -32,-37°.