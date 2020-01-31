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Михаил Мишустин рассказал о влиянии цифровизации на экономику

31 января 2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что уже сейчас цифровизация способствует исчезновению целых секторов экономики. Сообщают РИА Новости.

До заседание евразийского межправительственного совета в Алма-Ате участники выступили на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики". Там Мишустин и выразил свое мнение о цифровом этапе развития экономики.

 

"Цифровизация сегодня приводит к исчезновению целых секторов экономики, вместе с предприятиями и рабочими местами, она изменяет социальное поведение людей, воздействует на трудовые отношения, на отношения собственности. Наконец, размывает налоговую базу и создает определенные угрозы существованию регуляторов, в том числе и общественных и государственных институтов", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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