В Иркутской области жители стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор

В 2019 году в адрес управления Роспотребнадзора по Иркутской области поступило 6872 обращения, что на 8,2 % больше, чем в 2018. Как сообщили в ведомстве, преобладают обращения в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека - 56,3% , обращения на нарушения прав потребителей составили 43,7%.

Среди причин обращений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения основную долю составляют обращения:

на условия проживания населения – 20,6%

на пищевые продукты, их безопасность и условия реализации – 16,3%

на содержание территорий населенных мест, сбор и захоронение отходов производства и потребления – 9,6%.

В сфере защиты прав потребителей:

нарушения в сфере розничной торговли продовольственной и промышленной групп товаров – 43,5%

бытовые услуги - 10,9%

услуги связи – 9,4%

финансовая деятельность – 8,1%

услуги ЖКХ – 4,8%.

По результатам рассмотрения обращений граждан проведены контрольно-надзорные мероприятия, возбуждено 448 дел об административных правонарушениях. Выдано 642 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. С целью восстановления нарушенных прав граждан подано в суд 30 исковых заявления.