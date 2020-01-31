Иркутский район получил почти 4 млрд рублей по госпрограммам в 2019 году

Иркутский район из федерального и областного бюджетов получил около 4 млрд рублей в 2019 году на реализацию 15 государственных программ получил. Об этом сообщили в мэрии.

В Хомутово была возведена самая мощная в районе блочно-модульная котельная на 5 мегаватт. В Кудинской, Гороховской, Ревякинской, Бутырской и Кыцигировской школах установлены автоматические котельные-термороботы,

Активно в государственных программах участвовали сельхозпроизводители и фермеры Иркутского района. Объем финансирования по государственной программе развития сельского хозяйства составил около четверти миллиарда рублей, из них из федерального бюджета – 54,1 млн рублей, из областной казны – 193,9 млн рублей. Это позволило обеспечить субсидиями на приобретение жилья 28 семей. Субсидии на развитие материально-технической базы получили 20 сельхозпроизводителей. Еще 20 предприятиям выделили более 22 млн рублей на развитие растениеводства, 18 агрохозяйств стали получателями субсидий в размере 69 млн рублей на развитие животноводства и аквакультуры.

По госпрограмме «Развитие образования» возводятся три школы: в микрорайоне Юго-Западный, в Хомутово и Грановщине, стартовало возведение детского сада в деревне Новолисиха. В Марковской школе завершен капитальный ремонт, длившийся три года. На капремонт закрыта школа в Пивоварихе, капитальные ремонты проведены в школе и детском саду Карлука. Приобретены школьные автобусы для восьми образовательных организаций.

В рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры» в Иркутском районе приобретены музыкальные инструменты для Оёкской и Карлукской детских музыкальных школ и Пивоваровской детской школы искусств. Из областного бюджета на приобретение баянов и аккордеонов было направлено свыше 2,3 млн рублей. За счет средств федерального бюджета в Хомутовскую, Пивоваровскую и Оёкскую детские музыкальные школы закупили новые пианино. В деревне Усть-Куда построен новый Дом культуры, в поселке Горячий Ключ заменен устаревший корт, в поселениях открыты детские спортивные и игровые площадки с work-out тренажерами.

В конце года стартовало возведение фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Бурдаковка, Турская и Худякова по программе «Развитие здравоохранения». В ходе ее реализации в 2019 году пяти докторам были предоставлены выплаты по 1 млн рублей.