Самой продаваемой машиной 2019 года в Иркутске стала Toyota Corolla

В Иркутске первенство по продажам авто на вторичном рынке принадлежит Toyota Corolla, выяснили аналитики Авито Авто, исследовав базу VIN-номеров. При этом модели автопроизводителя Toyota занимают семь мест в списке наиболее часто продаваемых.

В целом же средняя цена автомобиля с пробегом по итогам года в Иркутске составила почти 514 тыс. рублей. Самая большая доля сделок на вторичном рынке (более 25%) приходится на автомобили С-класса.

Средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране составила 412 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в ходе исследования с 2020 года анализируются не только продажи на Авито, но и все остальные продажи в России на базе сделок с машинами, которые регистрируются в базе VIN-номеров. За год владельцев в базе сменили 4,7 млн машин. При этом некоторые автомобили были проданы за год больше одного раза.

Около 10% сделок на вторичном рынке авто заключаются в Москве, примерно 5% - в Санкт-Петербурге. На 21 крупнейший город, который рассматривался в рамках исследования, пришлось еще 25% от всероссийских показателей продаж.

В 2019 году в Иркутске первенство по продажам в списке марок на вторичном рынке принадлежало Toyota - почти 31% сделок. На втором месте по количеству сделок находился бренд Nissan (10,1% продаж), на третьем ВАЗ (LADA) (8,5% продаж).

В среднем автомобиль Toyota стоит около 538 тыс. рублей. Самый высокий средний ценник отмечен у бренда KIA – около 657 тыс. рублей, самая низкая цена у ВАЗ (LADA) – чуть больше 121 тыс. рублей.

Продукция Toyota также занимает 7 из 10 мест в рейтинге самых продаваемых моделей на вторичном рынке города. Лидер десятки – Toyota Corolla со средней ценой около 286 тыс. рублей. На втором месте оказалась Toyota Camry, которая в среднем обходится покупателям почти в 612 тыс. рублей, а на третьем Ford Focus (чуть более 490 тыс. рублей).