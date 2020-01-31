Дуров рассказал об опасности WhatsApp после взлома Безоса

По мнению создателя Telegram Павла Дурова, в WhatsApp существуют значительные недостатки в шифровании, независимо от того, на устройстве с какой операционной системой установлено приложение. Сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Дурова.

"Уязвимость WhatsApp существует на устройствах не только с операционной системой iOS, но и на Android и даже на Windows. То есть на всех мобильных устройствах, где установлен WhatsApp. Этой уязвимости нет в других мессенджерах, установленных на iOS", - заявил Дуров.